Samsunspor'un rüyası sürecek mi? Thomas Reis'ten Avrupa açıklaması

"RÜYA GİBİYDİ"



Reis şu ifadeleri kullandı:



"Sezonu bitirdiğimiz nokta rüya gibiydi. Bu seneki hedefim oyunumuzu geliştirmek. Beşinci veya altıncı olmaktansa oyunumuzu geliştirmek şu an bizim için daha önemli. Çünkü Avrupa kupalarında da mücadele edeceğiz. Bu seviyelerde şansa da ihtiyacımız olacak. Samsunspor olarak Türk futbolunu temsil edeceğiz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.''



Avrupa kupaları hakkında konuşan Reis, baskıyla başa çıkmaları gerektiğini söyledi.



Reis, 'Avrupa Ligi hem kulüp hem de benim için büyük bir deneyim olacak. Oyuncu olarak Avrupa'da oynadım ama teknik direktör olarak bir ilki yaşayacağım. Beklentiler bu sezon daha yüksek olacaktır. Takım olarak baskıyla başa çıkabileceğimizi göstermemiz gerek. Avrupa'da her maçtan bir şeyler öğrenebiliriz.'' dedi.

