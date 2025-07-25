Samsunspor'un rüyası sürecek mi? Thomas Reis'ten Avrupa açıklaması
Samsunspor, Avrupa kupalarında mücadele edeceği yeni sezona Hollanda'da hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis, hedeflerini NTV'ye anlattı.
Samsunspor geçen sezonki sürprizinden sonra, çıtayı yüksekte korumanın peşinde.
Trendyol Süper Lig üçüncüsü olarak Avrupa Ligi'nde play-off bileti alan Kırmızı Beyazlılar, yeni sezon için Hollanda kampında güç depoluyor.
Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis, hazırlık NTV'ye değerlendirdi.
Alman çalıştırıcı, geçen sezon yaşadıkları rüyayı sürdürmeyi hedefliyor.
"RÜYA GİBİYDİ"
Reis şu ifadeleri kullandı:
"Sezonu bitirdiğimiz nokta rüya gibiydi. Bu seneki hedefim oyunumuzu geliştirmek. Beşinci veya altıncı olmaktansa oyunumuzu geliştirmek şu an bizim için daha önemli. Çünkü Avrupa kupalarında da mücadele edeceğiz. Bu seviyelerde şansa da ihtiyacımız olacak. Samsunspor olarak Türk futbolunu temsil edeceğiz. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.''
Avrupa kupaları hakkında konuşan Reis, baskıyla başa çıkmaları gerektiğini söyledi.
Reis, 'Avrupa Ligi hem kulüp hem de benim için büyük bir deneyim olacak. Oyuncu olarak Avrupa'da oynadım ama teknik direktör olarak bir ilki yaşayacağım. Beklentiler bu sezon daha yüksek olacaktır. Takım olarak baskıyla başa çıkabileceğimizi göstermemiz gerek. Avrupa'da her maçtan bir şeyler öğrenebiliriz.'' dedi.
UEFA Avrupa Ligi'ne play-off aşamasından katılacak Samsunspor'un rakibi, 4 Ağustos'taki kura çekiminde belli olacak.
Play-off turunun ilk maçları 21 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.
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