Samsunspor’un üçüncülük mücadelesi son haftaya taşındı

FIFA’nın verdiği 2 dönemlik transfer yasağıyla sezona başlayan Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde iyi bir sezon geçirdi. Ligde 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 61 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar, sezonun son haftasında Kayserispor’u konuk edecek.



Üçüncü sırayı garantilemek isteyen Samsunspor, Kayserispor’u mağlup etmesi halinde Beşiktaş’ın sonucuna bakmaksızın UEFA Avrupa Ligi play-off etabından Avrupa yolculuğuna başlayacak. Play-off'ta elenmesi durumunda dahi UEFA Konferans Ligi lig aşamasına doğrudan katılacak ve minimum 6 Avrupa maçı oynama hakkı elde edecek.

