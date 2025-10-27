San Antonio kazanmaya devam ediyor

NBA'de 2025/2026 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

Batı Konferansı'nın lider San Antonio Spurs, evinde Brooklyn Nets'i ağırladı.

AT&T Center'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 118-107 kazandı.

San Antonio Spurs, bu galibiyetle birlikte art arda üçüncü galibiyetini aldı. Brooklyn Nets ise çıktığı üç maçın tamamını kaybetmiş oldu.

Victor Wembanyama gösterdiği 31 sayı, 14 ribaundluk performansla yine takımının yıldızı oldu.

Konuk ekipte ise Cam Thomas'ın 40 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.