San Antonio kazanmaya devam ediyor
NBA'in üçüncü haftasında San Antonio Spurs, Brooklyn Nets'i 118-107 mağlup etti.
NBA'de 2025/2026 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.
Batı Konferansı'nın lider San Antonio Spurs, evinde Brooklyn Nets'i ağırladı.
AT&T Center'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 118-107 kazandı.
San Antonio Spurs, bu galibiyetle birlikte art arda üçüncü galibiyetini aldı. Brooklyn Nets ise çıktığı üç maçın tamamını kaybetmiş oldu.
Victor Wembanyama gösterdiği 31 sayı, 14 ribaundluk performansla yine takımının yıldızı oldu.
Konuk ekipte ise Cam Thomas'ın 40 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, şu ana kadar çıktığı üç NBA maçının sonunda karşılaşma başına 33,3 puan ortalaması yakaladı.