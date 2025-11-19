San Antonio Spurs'ten Memphis Grizzlies'a 10 sayı fark

19.11.2025 11:28

San Antonio Spurs'ten Memphis Grizzlies'a 10 sayı fark
Reuters

Reuters

NBA'de San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies'ı 111-101 mağlup etti.

NBA'de sezona 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle giriş yapan San Antonio Spurs, 4 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Memphis Grizzlies'ı konuk etti.

 

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın son çeyreğinde yakaladığı momentum ile birlikte rakibini 111-101 mağlup etti.

 

Spurs'te De'Aaron Fox 26, Harrison Barnes ise 23 sayıyla oynayarak galibiyetin mimarları oldular.

 

Memphis Grizzlies'ta ise Cedric Coward, karşılaşmayı 19 sayı ve 11 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yapsa da mağlubiyetin önüne geçemedi.

Reuters

San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, baldır kasından yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmada süre almadı.

İlişkili Haber
Wembanyama'nın yokluğu sorun olmadı, Spurs rahat kazandı
Wembanyama'nın yokluğu sorun olmadı, Spurs rahat kazandı
Haberi Görüntüle
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram