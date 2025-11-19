San Antonio Spurs'ten Memphis Grizzlies'a 10 sayı fark

NBA'de sezona 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle giriş yapan San Antonio Spurs, 4 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Memphis Grizzlies'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın son çeyreğinde yakaladığı momentum ile birlikte rakibini 111-101 mağlup etti.

Spurs'te De'Aaron Fox 26, Harrison Barnes ise 23 sayıyla oynayarak galibiyetin mimarları oldular.

Memphis Grizzlies'ta ise Cedric Coward, karşılaşmayı 19 sayı ve 11 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yapsa da mağlubiyetin önüne geçemedi.