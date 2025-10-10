San Marino - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

San Marino - Güney Kıbrıs maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. Güney Kıbrıs zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki San Marino - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



SAN MARİNO - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde San Marino ve Güney Kıbrıs karşı karşıya geliyor. Serravalle'da, San Marino Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

