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San Marino'dan tarihi galibiyet: 20 yıl sonra kazandılar!

Futbol tarihinin en uzun galibiyet özlemi sona erdi. San Marino 20 yıl aradan sonra galip geldi.

San Marino'dan tarihi galibiyet: 20 yıl sonra kazandılar!

San Marino tarihi galibiyetini UEFA Uluslar D Ligi'nde elde etti.
Mavi beyazlılar Lihtenştayn'ı 1-0 yendi.

20 yıllık özlemi bitiren golü, 19 yaşındaki Nicko Sensoli attı.
Güney Avrupa ülkesi, bir önceki galibiyetini de Lihtenştayn karşısında 2004 yılında almıştı.

SON SIRADALAR

Büyük çoğunluğu amatör futbolculardan oluşan San Marino, FIFA Dünya Sıralamasında son basamakta yer alıyor.

Mavi beyazlılar en farklı yenilgisini Almanya karşısında 13-0'lık sonuçla 2006 yılında almıştı.

En farklı mağlubiyet rekoru ise geçen yıl, Fransa'nın Cebelitarık'ı 14-0 yendiği maçla kırıldı.

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