Sander berge kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde olan Sander Berge kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Sander Berge, 14 Şubat 1998 yılında Norveç’te dünyaya geldi. Norveçli orta saha, kariyerini İngiltere Championship ekiplerinden Burnley formasıyla sürdürüyor. Sander Berge 1,95 cm boyu ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor.



Takımıyla birlikte 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan orta saha, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 37 karşılaşmada süre alırken 1 gol ve 2 asist kaydetti.



Oyuncunun kariyerinde ise Genk, Sheffield United, Valerenga, Burnley ve Asker gibi takımlar bulunuyor.



Profesyonel Futbol kariyerine 13/14 sezonunda Asker’de başlayan oyuncu 14-15 sezonunda Valerenga’ya transfer oldu.



Burada gösterdiği başarılı performansın ardından Genk’in yolunu tutan oyuncu 2019-20 sezonunda Sheffield United’a 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.



2023/2024 sezonunda ise 13.9 milyon Euro bonservisle Burnley’e transfer oldu.