Sandro Tonali'nin men cezası sona eriyor

Newcastle United forması giyen Sandro Tonali, geçtiğimiz sezon yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 10 ay futboldan men cezası almıştı.



İtalyan oyuncu EURO 2024'te forma giyme fırsatını da böylelikle kaçırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekibi Tonali'nin 28 Ağustos'tan itibaren men cezasının kalkacağını duyurmuştu.

MEN CEZASINI TAMAMLADI

Newcastle'ın İngiltere Lig Kupası'nda Nottingham Forest ile oynayacağı mücadelede Tonali kadroya dahil edilerek 10 aylık men cezasını tamamladı.

Ayrıca Siyah-beyazlıların teknik direktörü Eddie Howe, İtalyan oyuncunun form durumunun iyi olduğunu ve futboldan men edildiği zamanlarda çok sıkı çalıştığını söyledi.

Newcastle United, bu akşam TSİ 22.00'de Lig Kupası maçında Nottingham Forest ile karşılaşacak.