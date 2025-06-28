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Sane geldi Barış Alper gidiyor: Resmi teklif yapıldı

İtalyan basını önemli bir transfer haberi ortaya attı. Serie A devi Inter, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklifte bulundu.

Sane geldi Barış Alper gidiyor: Resmi teklif yapıldı

Milli yıldız  Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklif geldi. 

İtalyan basınından CalcioMercato'nun haberine göre; Inter, Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Galatasaray'a resmi teklif iletti.

BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haberde sarı-kırmızılıların bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu belirtildi.

Geride kalan sezonu 14 gol, 6 asistle tamamlayan milli futbolcunun Premier Lig ve Bundesliga'dan da talipleri bulunuyor.

Yılmaz'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

2 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Galatasaray'da milli futbolcunun oynadığı pozisyonlarda görev yapabilen Leroy Sane transfer edilmişti.

Futbola Rize Öİ altyapısında başlayan Yılmaz; Ankara Demir ve A. Keçiörengücü takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 2 milyon euro bonservisle Galatasaray'a imza atmıştı.

Sane geldi Barış Alper gidiyor: Resmi teklif yapıldı - 1
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