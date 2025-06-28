Sane geldi Barış Alper gidiyor: Resmi teklif yapıldı

Milli yıldız Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a resmi teklif geldi.

İtalyan basınından CalcioMercato'nun haberine göre; Inter, Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Galatasaray'a resmi teklif iletti.

BONSERVİS BEKLENTİSİ



Haberde sarı-kırmızılıların bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu belirtildi.



Geride kalan sezonu 14 gol, 6 asistle tamamlayan milli futbolcunun Premier Lig ve Bundesliga'dan da talipleri bulunuyor.



Yılmaz'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.

2 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Galatasaray'da milli futbolcunun oynadığı pozisyonlarda görev yapabilen Leroy Sane transfer edilmişti.

Futbola Rize Öİ altyapısında başlayan Yılmaz; Ankara Demir ve A. Keçiörengücü takımlarında forma giydikten sonra 2021 yılında 2 milyon euro bonservisle Galatasaray'a imza atmıştı.