Sane, Osimhen derken yeni transfer takım içinden çıktı: Galatasaray'a bambaşka bir geri dönüş!
Galatasaray'da kiradan dönen isimler arasında bulunan Nicolo Zaniolo'nun performansı dikkat çekti.
Yaz transfer dönemine sansasyonel bir giriş yapan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı - kırmızılılar Avrupa basınında da ses getirirken, hedefini Victor Osimhen olarak belirlemişti.
Nijeryalı yıldızla anlaşan ancak Napoli ile uygun zemini bir türlü sağlayamayan Galatasaray'da meraklı bekleyiş sürerken, hem taraftarları hem de camiayı sevindiren bir gelişme yaşandı.
2025-2026 sezonu öncesinde Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı.
Sarı - kırmızılılarda Nicolo Zaniolo, müsabakaya ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı.
ZANIOLO ÇOK İSTEKLİ
Galatasaray'ın son 2 sezonda farklı takımlara kiraladığı İtalyan futbolcu, karşılaşmadaki istekli görüntüsüyle dikkati çekti.
2023-2024 sezonunda Aston Villa, geçen sezon ise Atalanta ve Fiorentina formaları giyen Zaniolo, müsabakada sahada kaldığı süre boyunca hırslı tavırlarıyla öne çıktı.
AĞLARI SARSTI
26 yaşındaki kanat oyuncusu, 33. dakikada fileleri havalandırmayı başaran isim oldu.
MAÇ İSTATİSTİKLERİ
Maçta 28 kez topla buluşan Zaniolo, 18 pas denemesinin 15'inde isabet sağladı ve yüzde 83'lük oranla oynadı. 5 ikili mücadelenin 2'sinden zaferle ayrılan yıldız isim, rakipleri tarafından 2 kez faulle durduruldu. 2 uzun top denemesinde bulunan Zaniolo, 1'inde başarılı oldu.
"YENİ TRANSFER"
Zaniolo'nun performansı ve istekli görüntüsü, taraftarlar ile teknik heyet tarafından "Yeni transfer" yorumunun yapılmasını sağladı.
Kariyeri boyunca istikrar yakalamakta güçlük çeken oyuncu için sarı - kırmızılılardaki bu dönemin büyük bir çıkış fırsatı olduğu öngörülüyor.
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