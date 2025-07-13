Sane, Osimhen derken yeni transfer takım içinden çıktı: Galatasaray'a bambaşka bir geri dönüş!

Yaz transfer dönemine sansasyonel bir giriş yapan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.



Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı - kırmızılılar Avrupa basınında da ses getirirken, hedefini Victor Osimhen olarak belirlemişti.



Nijeryalı yıldızla anlaşan ancak Napoli ile uygun zemini bir türlü sağlayamayan Galatasaray'da meraklı bekleyiş sürerken, hem taraftarları hem de camiayı sevindiren bir gelişme yaşandı.



2025-2026 sezonu öncesinde Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı.