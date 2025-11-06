Sane'ye performans ödülü: Nagelsmann kararını değiştirdi

HOCASINDAN AÇIKLAMA



Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane'nin yeniden milli takıma davet edilmesi kararını değerlendirdi.



Nagelsmann, Sane ile kurdukları iletişimin olumlu olduğunu belirterek, oyuncunun yükselen performansından övgüyle bahsetti.

Nagelsmann, “Sane ile çok iyi bir iletişim kurduk. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki iyi performansıyla milli takıma çağrılmayı hak etti.” ifadelerini kullandı.