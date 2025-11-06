Sane'ye performans ödülü: Nagelsmann kararını değiştirdi
06.11.2025 18:30
Haber Merkezi
Sane, Galatasaray'a transferinden sonra ilk kez Almanya Milli Takımı'na çağrıldı. Nagelsmann, yıldız oyuncuyu Lüksemburg ve Slovakya maçlarının kadrosuna davet etti.
Leroy Sane, yükselen performansının karşılığını aldı.
Galatasaray'a transferinden sonra ilk kez Almanya Milli Takımı'na çağrıldı.
MİLLİ TAKIMDA 70 MAÇ
25 kişilik listede yer alan Sane, Haziran ayından sonra ilk kez milli takıma dahil oldu. Almanya, 2026 Dünya Kupası elemelerinde A Grubu'nda zirveyi 9 puanla Slovakya ile paylaşıyor.
Milli Takım kariyerinde 70 maça çıkan Sane, 14 gol ve 8 asistle oynadı.
HOCASINDAN AÇIKLAMA
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane'nin yeniden milli takıma davet edilmesi kararını değerlendirdi.
Nagelsmann, Sane ile kurdukları iletişimin olumlu olduğunu belirterek, oyuncunun yükselen performansından övgüyle bahsetti.
Nagelsmann, “Sane ile çok iyi bir iletişim kurduk. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki iyi performansıyla milli takıma çağrılmayı hak etti.” ifadelerini kullandı.