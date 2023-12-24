Şanlıurfa'da maç esnasında dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

Bölgesel Amatör Ligi 8'inci grup 11. haftasında Siverek Belediyespor ile Kilis Belediyespor, Siverek Firkan Tüysüz Stadında karşılaştı.



Maçın 65'inci dakikasında Kilis Belediyespor futbolcusu Enver Uçar (26) ile Siverek Belediyespor futbolcusu Hakan Başaran (23) ikili mücadeleye girdi.



İkili mücadelede çarpışan futbolculardan Enver Uçar'ın dili boğazına kaçtı.



Maçı durduran hakem Yusuf Can Teker, sağlık ekiplerini sahaya çağırdı.

Sahada ilk müdahalesi yapılan Uçar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Uçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

