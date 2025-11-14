Şanlıurfa'dan Süper Kupa çağrısı: TFF yetkilileriyle iletişme geçildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.



Bu kararın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, finalin Şanlıurfa'da oynanması yönünde bir çağrıda bulundu. Özbek'in önerisi, Şanlıurfa'da büyük heyecan oluşturdu.



Özbek'in önerisine destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçerek, Süper Kupa organizasyonun Şanlıurfa'da oynanmasını talep etti.



“BU ANLAMLI ÖNERİ TÜM BÖLGEYİ HEYECANLANDIRDI”



Başkan Gülpınar, yaptığı açıklamada, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, 'Süper Kupa Şanlıurfa'da oynansın' yönündeki önerisini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu anlamlı öneri, sadece Şanlıurfa halkını değil, tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni de heyecanlandırmıştır." dedi.



Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kenti olan, binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'nın, Süper Kupa gibi önemli bir organizasyonu ağırlamaya fazlasıyla hazır olduğunu dile getiren Başkan Gülpınar, "Tarihi, kültürel ve turistik zenginlikleriyle dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa, Göbeklitepe'den Balıklıgöl'e, Harran'dan Halfeti'ye uzanan eşsiz mirasıyla bu tür ulusal karşılaşmalara farklı bir anlam katacaktır." ifadelerini kullandı.