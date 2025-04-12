Şanlıurfaspor - Amedspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Bu sezon başında gösterdiği performansla dikkat çeken Amedspor, form düşüklüğü sonrası 12. basamağa kadar geriledi. Diyarbakır temsilcisi 33 karşılaşmada sadece 11 galibiyet çıkarırken 7 mağlubiyet yaşadı. Şanlıurfaspor ise Amedspor mücadelesine çıkış maçı olarak bakıyor. Şanlıurfa ekibi bu sezon 37 puanla 18. sırada yer alıyor.



ŞANLIURFASPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de Şanlıurfaspor ve Amedspor karşı karşıya geliyor. Adnan Deniz Kayatepe’nin yöneteceği mücadelede Göktuğ Hazar Erel ve Yusuf Susuz yardımcılıklarını üstlenecek.



12 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 19.00’da başlarken TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



Amedspor ligde topladığı 48 puanla 12. sırada bulunuyor. Şanlıurfaspor ise haftaya 37 puanla 18. sırada girdi.



