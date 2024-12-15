Şanlıurfaspor, ligde 3 maç sonra kazandı

Dün, 11 Nisan Stadı'nda oynanan maçta Malle ve Miraç Acer'in attığı gollerle Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Şanlıurfaspor, 3 maç sonra kazanarak puanını 21'e çıkardı.



Ligin 12. haftasında takımın başına getirilen Sait Karafırtınalar yönetiminde Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen sarı yeşilli ekip, 13. haftada deplasmanda Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Ligin 14. haftasında evinde ağırladığı Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, 15. haftada ise deplasmanda karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildi.



Şanlıurfaspor, ligin 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

