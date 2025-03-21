Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi bitti.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve değerli ekibine kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfaspor ligde 18. sırada düşme potasında yer alıyor.