Sao Paulo'dan Oscar'ın sağlık durumu hakkında açıklama
14.11.2025 15:56
Reuters
Brezilya ekibi Sao Paulo, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan oyuncusu Oscar'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Brezilyalı futbolcu Oscar, geçtiğimiz çarşamba günü yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Sezon öncesi hazırlıkları sırasında sakatlanan yıldız oyuncuya ilk müdahaleyi kulübü Sao Paulo'nun sağlık ekipleri yapmış ve Oscar hastaneye sevk edilmişti.
Brezilya ekibi, futbolcusunun sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Oscar'ın sağlık durumu gayet iyi. Şu an kardiyoloji bölümünde tedavi görüyor. Bugün itibarıyla elektrofizyolojik tedavisine başlanacak.”
Oscar, Çin'de geçirdiği dokuz yılın ardından yetiştiği kulüp olan Sao Paulo ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.