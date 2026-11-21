Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, teknik direktör Okan Buruk 'un hakemin elini sıkmadığı için kırmızı kart gördüğünü söyledi.

Okan Buruk kurallar gereği konuşamadığı için mikrofona gelen İrfan Saraloğlu, "Maçla ilgili gözlemlerimizi bir kenara atmakta yarar var. Maçın yorumunu yapacak kişinin buradan uzaklaştırılmasına anlam veremiyorum. Hocamız oyuncularını tebrik etmek için sahaya yöneldi ve yakındaki hakemin elini sıktı.

Sonra da sahaya yöneldi ama hakem benim elimi sıkmadı diye arka arkaya kartlar gösterdi. Herkesin elini sıkmak gibi bir zorunluluğumuz yoktur. Hakem neden alınganlık gösterdi, bunu bilmiyoruz. Bu da bizi düşündürdü. Burada olmak benim için keyifli değil. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var.

Tüm konsantrasyonumuzu bu maça verdik. Kırmızı kart bizi üzdü ama yolumuzdan dönmeyeceğiz ve şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye 'yi başarıyla temsil edeceğiz" dedi.