Saraloğlu. "Kırmızı karttan önce faul vardı. Hakem çok isteksizdi."

Okan Buruk'un cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında kulübede tek olan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Torreira'nın kırmızı kart gördüğü pozisyondan önce Abdulkerim'e yapılan harekletin faul olduğunu ifade etti.

Saraloğlu şunları söyledi: "Kırmızı kart olayı... Halil Umut Meler verdi ama öncesinde faul var, net faul! Yeterli derecede itilmediği.. Birileri yardım mı edecek daha hızlı itsinler diye. Abdulkerim'in dengesi bozuluyor ve top rakibe geliyor. Lucas Torreira müdahale ediyor ve kart görüyor. Değerli bir futbol hakemi ancak isteksizdi biraz... Saniyeleri sayarken de çok daha yavaş saydı. Sürekli 4. hakemi ikaz etmek zorunda kaldık."

TOP DAHA ÇOK OYUNDA KALMALI

Saraloğlu topun oyunda kalmasını istediklerini belirterek, "Topun oyunda kalma süresinin yükseltilmesini istiyoruz. Bu kural oyunun akıcı olması için kondu, antrenörler bu kuralı uygulatmaya çalışıyor. Hakemler de uygulatmak zorunda değil mi? Yanlış mıyım? Çok isteksizdi, bir ağabeyi olarak söylüyorum. Top oyundayken pozisyon buluyoruz, oyunun temposunun düşmesi aleyhimize oluyor. Bunu bütün rakipler biliyor. Hakemlerden destek bekliyoruz." dedi.