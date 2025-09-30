Saran'dan Tedesco kararı: Kredisi uzadı, iki kritik maç belirleyeci olacak

Fenerbahçe, son olarak Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki maçta konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmada ilk defa istedikleri şekilde oyunu kontrol ettiklerini belirtti.

MİLLİ ARA ÖNCESİ İKİ KRİTİK MAÇ

Bu galibiyet sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Domenico Tedesco ile ilgili yeni bir karar aldığı iddia edildi.

Son galibiyet Saran'a fren yaptırdı ve teknik direktör değişikliğini beklemeye aldı.

Fenerbahçe milli ara öncesi son maçına Samsunspor deplasmanında çıkacak. Avrupa'da ise Nice ile karşı karşıya gelecek. Milliyet'te yer alan habere göre; Saran bu maçları bekleyecek ve karar ona göre verilecek.