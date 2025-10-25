Sarıyer - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Sarıyer - Manisa FK karşı karşıya geliyor. Manisa FK zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sarıyer - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



SARIYER - MANİSA FK MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Sarıyer - Manisa FK kozlarını paylaşıyor. stanbul'da, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim cumatesi günü saat 13.30’da başlayacak mücadele TRT Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

