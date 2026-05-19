Şaşırtan iddia gerçek oldu, imzaya gidiyor. "Ego yönetiminde ona güveniyor"

Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor.

11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör , Real Madrid ile anlaştı.

İspanyol deviyle iki yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 63 yaşındaki çalıştırıcı, önümüzdeki günlerde imza için Madrid'e gidecek.

Kupasız tamamladığı Fenerbahçe serüveninden sonra Benfica'da da namağlup üçüncü olan Mourinho, Portekiz devini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadı.

EGO YÖNETİMİ KONUSUNDA GÜVENİYOR

Son iki görevinde hedefe ulaşamamasına rağmen Real Madrid 'in onun kapısını çalması ise futbol kamuoyunu şaşırttı.

İspanyol basını, başkan Florentino Perez'in kadrodaki yıldızların ego yönetimi konusunda Mourinho'ya güvendiğini iddia ediyor.

Eflatun beyazlıların imzası için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği Portekizli, Real Madrid'de güçlü bir mirasa sahip.

2010 ve 2013 yılları arasında çalıştırdığı İspanyol ekibinde 3 kupa kazanan Mourinho, 2011/2012 sezonunda 121 gol ve 100 puanla kazanılan şampiyonlukta gol ve puan rekoru kırmıştı.

Eski teknik direktörüyle yeniden anlaşan Real Madrid, sezonun son maçına cumartesi günü Athletic Bilbao karşısında çıkacak.