Sassuolo - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya Seria A’da kritik mücadelede Sassuolo ve Lazio kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Sassuolo , ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Sassuolo - Lazio mücadelesi için geri sayım başladı. Lazio zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Sassuolo - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SASSUOLO - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?
İtalya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Sassuolo ve Lazio kozlarını paylaşacak. Reggio Emilia'da, Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.00’’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.