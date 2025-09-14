Sassuolo - Lazio  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Sassuolo - Lazio mücadelesi için geri sayım başladı. Lazio zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Sassuolo - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SASSUOLO - LAZİO MAÇI NE ZAMAN?



İtalya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Sassuolo ve Lazio kozlarını paylaşacak. Reggio Emilia'da, Mapei Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.00’’da başlayacak ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

