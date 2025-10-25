Sassuolo - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Sassuolo - Roma karşı karşıya geliyor. Roma zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Sassuolo - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



SASSUOLO - ROMA MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Sassuolo - Roma kozlarını paylaşıyor. Reggio Emilia'da, Mapei Stadyumu'nda oynanacak oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 17.00’’da başlayacak mücadele tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

