Satranç ustası Magnus Carlsen: Kendimi kanıtlamaya ihtiyacım yok

Norveçli satranç büyük ustası Magnus Carlsen, “Kendimi kanıtlamaya ihtiyacım yok” diyerek unvan yarışına geri dönmeyi düşünmediğini söyledi.



Satranç tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Norveçli Magnus Carlsen, 2022 yılında motivasyon eksikliği nedeniyle unvanını savunmayacağını açıkladığından bu yana klasik satranç dünya şampiyonasına katılmıyor. Freestyle Grand Slam turnuvasını başlatan ve Esports Dünya Kupası'na dahil olan Carlsen, kendisini kanıtlamaya ihtiyacı olmadığını düşünüyor.



Reuters haber ajansına konuşan Carlsen, unvan yarışına geri dönüp dönmeyeceği sorusunu "Şu an için bunu düşünmüyorum. Bence bu çok, çok düşük bir ihtimal” ifadeleriyle yanıtladı.



Carlsen, 2021 yılında yaptığı açıklamada İran doğumlu Fransız satranç dehası Alireza Firouzja'nın Adaylar Turnuvası’nı kazanması halinde unvanını savunmayı düşüneceğini söylemişti. Ancak beş klasik satranç şampiyonluğu sahibi Carlsen, artık hiçbir aktif oyuncunun onu geri döndürmeye ikna edemeyeceği görüşünde.



Gelecekte antrenörlük yapmayı da düşünebileceğini belirten Carlsen, bir zamanlar kendisinin Garry Kasparov tarafından mentörlük aldığı gibi bir gün başkalarına rehberlik edebileceğini ifade etti.



“İLERİDE ANTRENÖRLÜK OLABİLİR”

“FIDE’NİN NE YAPTIĞI BENİ İLGİLENDİRMİYOR”

Carlsen, "Genel olarak oynamaktan keyif alıyorum, ancak ileride antrenörlük yapmayı tamamen göz ardı etmiyorum. Genç oyuncuların benden tavsiye istemesini seviyorum. Hâlâ çok iyiyim. Dolayısıyla ileride antrenörlük olabilir ama şu an kendimi hâlâ gençlere karşı üstün olduğumu kanıtlamaya çalışırken görüyorum” ifadelerini kullandı.Carlsen, geçen yıl Chess.com Hızlı Satranç Şampiyonası’nı kazanmış ve Blitz Dünya Şampiyonası unvanını Rus satranççı Ian Nepomniaçtçi ile paylaşmıştı. Ancak bu süreçte ‘kot pantolon krizi’ de dahil olmak üzere FIDE ile yaşadığı çeşitli anlaşmazlıklar sonrasında federasyon başkanı Arkadiy Dvorkoviç’in istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.Carlsen artık, FIDE ile olan tartışmaları geride bırakmış gibi görünüyor."FIDE'nin ne yaptığı beni gerçekten ilgilendirmiyor. Ben kendi işimi yapıyorum” diyen Carlsen, Freestyle Satranç Oyuncuları Kulübü ile FIDE arasındaki "dünya şampiyonu" unvanı tartışmasının sona erdiğini ima ederek "FIDE’nin en değerli turnuvası klasik dünya şampiyonası. Onlara miras ve meşruiyet kazandıran şey bu ve biz bu unvanı hedef almıyoruz" dedi.Carlsen’in bir sonraki durağı ise, önümüzdeki ay Paris’te düzenlenecek olan Freestyle Grand Slam turnuvası olacak. Ayrıca Esports Dünya Kupası’nda Team Liquid ile birlikte yarışacak. Bu hızlı satranç formatında Carlsen, eski neslin hâlâ güçlü olduğunu göstermek istiyor.Carlsen, Alireza Firouzja’yı kendisi ve Amerikalı büyükusta Hikaru Nakamura ile birlikte favoriler arasında gösterdi ve "Gençlerin daha hızlı formatlarda güç kazanması, klasik satranca kıyasla daha uzun sürüyor. Bu yüzden Maxime Vachier-Lagrave ve ben gibi eski oyuncular bir süre daha sahnede kalacağız” açıklamasında bulundu.Motivasyonu hakkında konuşan Carlsen, "Bunun zamanla nasıl değişeceğini kestirmek zor. Ama seviyemin bir anda çökmesini beklemiyorum. Muhtemelen yavaş bir düşüş olacak, ancak birkaç yıl daha devam edebileceğimi düşünüyorum" dedi.