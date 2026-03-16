Savaş sporu da vurdu. Futbol, basketbol ve Formula 1'de iptaller art arda geldi

Füzelerin gölgesindeki Orta Doğu'da spor etkinlikleri takvimden çıkıyor.

Futbolda Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarının karşılaştığı Finalissima'daki İspanya - Arjantin maçı iptal edildi.

UEFA, 27 Mart'ta Katar'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın bölgedeki savaş nedeniyle oynanamayacağını duyurdu.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde de maçlar ertelenirken,, motor sporlarında önemli bir karar alındı.



FORMULA 1'DE YARIŞLAR TAKVİMDEN ÇIKTI

Formula 1,, 12 Nisan'daki Bahreyn Grand Prix'si ve 19 Nisan'daki Suudi Arabistan Grand Prix'sini yarış takviminden çıkardı.

İptal edilen iki yarışın başka bir adreste düzenlenmesi beklenmiyor.

24'ten 22 yarışa düşecek 2026 sezonunda, 29 Mart'taki Japonya Grand Prix'sinden sonra 3 Mayıs'taki Miami Grand Prix'sine kadat 1 aylık boşluk olacak.

MotoGP'de ise 12 Nisan'daki Katar Grand Prix'si, Kasım ayına ertelendi.



BASKETBOLDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Orta Doğu'daki gerilim basketbolu da etkiledi. Euroleague'de mücadele eden Dubai Basket, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv'in iç saha maçları Avrupa'ya taşındı.

Sezon sonuna kadar İsrail temsilcileri Belgrad ve Sofya,, Dubai Basket ise Saraybosna'da oynayacak.



İRAN'DAN RET

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırdığı İran ise 2026 Dünya Kupası'na gitmeyeceğini açıklamıştı.

Ülkenin spor bakanı, kendilerine saldıran bir ülkede düzenlenecek turnuvaya katılmalarının mümkün olmayacağını söyledi.

FİFA ise İran'ın çekilme kararına dair henüz resmi bir duyuru yapmadı.