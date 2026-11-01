Saviç: Seriyi devam ettirmek önemliydi

Trabzonspor 'un ilk golünü atan Saviç, kazanarak seriyi devam ettirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bugün bizim için kazanarak devam edebilmek önemliydi. Rakibimiz iyi oynadı ve kontrataklar buldu. Ama ilk golü bulunca rahatladık ve ikinciyi de atarak maçı çözdük" diye konuştu.

Saviç attığı gol için de, "Kornerleri ve duran topları çok çalışıyoruz. Bugün de böyle oldu ve duran topla rakibi çözdük. Çünkü ilk gole kadar zorlanıyorduk" dedi.