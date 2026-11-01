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Saviç: Seriyi devam ettirmek önemliydi

01.11.2026 18:35

Saviç: Seriyi devam ettirmek önemliydi
Anadolu Ajansı
NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Trabzonspor'u Gaziantepspor karşısında öne geçiren Saviç, galibiyet serisi devam ettirmenin önemine dikkat çekti ve duran top çalışmasının karşılığını aldıklarını söyledi.

Trabzonspor'un ilk golünü atan Saviç, kazanarak seriyi devam ettirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bugün bizim için kazanarak devam edebilmek önemliydi. Rakibimiz iyi oynadı ve kontrataklar buldu. Ama ilk golü bulunca rahatladık ve ikinciyi de atarak maçı çözdük" diye konuştu.

 

Saviç attığı gol için de, "Kornerleri ve duran topları çok çalışıyoruz. Bugün de böyle oldu ve duran topla rakibi çözdük. Çünkü ilk gole kadar zorlanıyorduk" dedi.

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