Savino Del Bene-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
10.03.2026 12:12
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe, Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İtalya'nın Savino Del Bene ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Palazzo Wanny'de oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Müsabakada Dobromir Dobrev (Bulgaristan) ve Vlastimil Kovar (Çekya) hakem ikilisi düdük çalacak.
Sarı-lacivertliler, grup etabındaki 6 maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi, 19 Mart Perşembe günü saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.