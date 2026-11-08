Saviolo. "Thomas Reis ile futbolcular da ileriye gitti"

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor 'u 2-0 yenen Trabzonspor 'da futbolcular galibiyeti değerlendirdi.

Sidny Lopes Cabral “Harika bir maç çıkardık diyebiliriz. Üst üste 6. maçımızı da kazandık. Bunun için çok mutluyuz” dedi.

Maçın ilk golünü kaydeden Wagner Pina "Bizim adımıza iyi bir maç oldu. Son maçlarda yaptığımız bazı şeyleri daha iyi yaptık ve erken de bir gol bulduk. Genel olarak iyi bir maç oldu" diye konuştu.

Noah Saviolo ise "İyi bir karakter gösterdik. 6 maçtır kaybetmiyoruz. Hocamız geldiğimizden beri biz de daha iyiye gittik. Herkes daha fazla odaklandı" ifadelerini kullandı.