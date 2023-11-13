SC Potsdam-Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SC Potsdam-Fenerbahçe Opet voleybol maçı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe Opet voleybol takımı, Almanya'nın güçlü ekibi SC Potsdam'a konuk olacak. İşte, SC Potsdam-Fenerbahçe Opet voleybol maçı hakkında bilgiler...
Fenerbahçe Opet, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında, 14 Kasım'da TSİ 21.00'de deplasmanda Almanya’nın SC Potsdam takımına konuk olacak.
Maç, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.
Müsabakayı Belçika Voleybol Federasyonundan Wim Cambre ile Finlandiya Voleybol Federasyonundan Kenneth Aro yönetecek.
Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında geçen hafta Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini evinde 3-0 mağlup etmişti.
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