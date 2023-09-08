NTV.COM.TR’ye geri dön

Scott McTominay kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Scott McTominay kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden Scott McTominay, sosyal medyada futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı. Manchester United'ta forma giyen Scott McTominay'in kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Scott McTominay kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Scott McTominay kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Scott McTominay kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Scott McTominay kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Scott McTominay, 8 Aralık 1996 yılında doğmuştur. Premier League kulübü Manchester United ve İskoçya millî takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan İskoç bir futbolcudur.

McTominay, Manchester United altyapısından yetişti ve kulübü için ilk maçını Mayıs 2017'de oynadı. İngiltere'de doğdu, İskoçya doğumlu babası sayesinde İskoçya millî takımında oynamaya hak kazandı.

İlk üst düzey uluslararası maçına Mart 2018'de çıktı. Kariyeri boyunca 101 maçta oynayıp 10 gol atmıştır.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...