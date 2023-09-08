Scott McTominay kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Scott McTominay kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Scott McTominay, 8 Aralık 1996 yılında doğmuştur. Premier League kulübü Manchester United ve İskoçya millî takımında orta saha oyuncusu olarak oynayan İskoç bir futbolcudur.



McTominay, Manchester United altyapısından yetişti ve kulübü için ilk maçını Mayıs 2017'de oynadı. İngiltere'de doğdu, İskoçya doğumlu babası sayesinde İskoçya millî takımında oynamaya hak kazandı.



İlk üst düzey uluslararası maçına Mart 2018'de çıktı. Kariyeri boyunca 101 maçta oynayıp 10 gol atmıştır.