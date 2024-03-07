Scoutların Semih Kılıçsoy raporu ortaya çıktı

Beşiktaş'ta gösterdiği 10 gol 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, Avrupa'da önde gelen kulüplerin radarına girdi.

Arsenal, Tottenham, Aston Vila, Lille, Leipzig, Leverkusen ve Lyon gibi takımların scout ekiplerinin Galatasaray derbisini tribünden takip ettiği kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre, Semih'in derbide sol kanatta görev yapması scout ekiplerini şaşkınlığa uğrattı.

Gözlemcilerin golcü futbolcunun merkez santrfor pozisyonunda oynarken çok daha faydalı olduğuna vurgu yaptıkları aktarıldı.

Sol kanatta yoğun markaj altında kalan genç oyuncunun hücum hattından uzaklaşarak savunmaya yardım ettiğinin altını çizen scout ekipleri, bu durumdan dolayı tam olarak performansını gösteremediğini ifade etti.

Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlıların merkez forvette yer aldığı Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında 4 gol atmayı başardı.

Bu karşılaşmalarda sol kanat oynayan Cenk Tosun ise 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.