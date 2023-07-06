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Sebastian Szymanski kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Sebastian Szymanski kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Sebastian Szymanski, sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Fenerbahçe transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Sebastian Szymanski'nin kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Sebastian Szymanski kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Sebastian Szymanski kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya geldi. Dinamo Moskova takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Polonyalı millî futbolcudur.

1,74 boyunda ve 24 yaşında olan başarılı futbolcunun bonservis bedeli 18 milyon Euro'dur.

Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord, formasıyla 40 maçta görev aldı. 10 gol 8 performans sergileyen oyuncu şampiyonlukta önemli bir katkı sağladı.

Bu sezon ise Rusya Premier Ligi'nde 77 maça çıkan Sebastian Szymanski, 8 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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