Sebat Gençlik - 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sebat Gençlik - 52 Orduspor maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Sebat Gençlik, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. 52 Orduspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



SEBAT GENÇLİK - 52 ORDUSPOR MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Sebat Gençlik - 52 Orduspor kozlarını paylaşacak. Trabzon'da, Ortahisar Yavuz Selim Stadyumu'nda oynanaca kritik maç yarın (12 Ekim) saat 14.00’da başlayacak ve Bi Kanal Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.



