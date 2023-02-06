Sedyeyle çıkmıştı: Muslera'nın sakatlığı hakkında açıklama

Seri 12 maça çıktı: Dev maçta kazanan Galatasaray Haberi Görüntüle

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı.



Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak maçın 85. dakikasında yerini Okan Kocuk'a bıraktı.



Sarı-kırmızılı kulüpten Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinde ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir." denildi.