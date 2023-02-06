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Sedyeyle çıkmıştı: Muslera'nın sakatlığı hakkında açıklama

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Sahayı sedyeyle terk eden tecrübeli oyuncunun ayağında kanama ve kısmi çökme tespit edildiği belirtildi.

Sedyeyle çıkmıştı: Muslera'nın sakatlığı hakkında açıklama
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Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci 'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı.

Sedyeyle çıkmıştı: Muslera'nın sakatlığı hakkında açıklama - 1

Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanarak maçın 85. dakikasında yerini Okan Kocuk'a bıraktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Muslera'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın yapılan tetkiklerinde ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir." denildi.

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