Seferovic ikinci maçında da attı, Aslan beraberliğe razı oldu

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, 2'nci etap kampındaki ilk hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşı karşıya geldi.

Tivoli Stadyumu'ndaki mücadeleye Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Okan Kocuk, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan ve Haris Seferovic 11'iyle çıktı.



İtalyan ekibi 11'inci dakikada Botheim'in golüyle karşılaşmada öne geçti. Galatasaray bu gole 2 dakika sonra yeni transferi Seferovic ile cevap verdi: 1-1.

Okan Buruk, mücadelenin ikinci yarısında Hamza Akman, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Beknaz Almazbekov, Bafetimbi Gomis, Efe Akman, Özgür Baran Aksaka'ya da şans verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam edecek. Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında 31 Temmuz Pazar günü Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

SEFEROVİC, SALERNİTANA'YI DA BOŞ GEÇMEDİ



Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, 2. maçında da gol attı.



Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına İstanbul'da yapılan Kasımpaşa karşılaşmasıyla çıkan Bosna Hersek asıllı İsviçreli santrfor, attığı golle müsabakanın 2-1 kazanılmasını sağladı.



Seferovic, Salernitana karşılaşmasında da 13. dakikada ağları havalandırarak beraberliği sağladı.