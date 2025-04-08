Sekiz kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edildi.



TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, Bellona Kayserisporlu oyuncular Onurcan Piri ve Gökhan Sazdağı, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Fikret Saralı da PFDK'ye gönderdi.