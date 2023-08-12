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Selahattin Baki kimdir? Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Selahattin Baki kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selahattin Baki, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer alıyor. Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerin ardından gündeme gelen Selahattin Baki, açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Selahattin Baki kimdir? Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Selahattin Baki kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selahattin Baki kimdir? Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Selahattin Baki kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selahattin Baki, 17 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. İşletme eğitimini Mt.Ida College'da tamamlamıştır.

2002-2005 yılları arasında deniz taşımacılığı şirketi Antoine Makzume'de çalışmıştır.

2007'den itibaren Suudi Prens Abdullah Bin Mosaad'ın Yatırım Danışmanı olarak Private Office of HRH Prince'de görev yapmaya başlamıştır.

Ayrıca, 2008-2011 yılları arasında Saudi Environmental Projects şirketinde Pazarlama Departmanı'nda çalışmış, 2013 yılına kadar Premier Kağıt Dönüşüm şirketinde Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

2013-2017 yılları arasında İngiliz futbol kulübü Sheffield United'da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve 2017-2018 yıllarında aynı kulüpte Teknik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

9 Temmuz 2020 tarihinden Spor Kulübü, futbol şube sorumluluğuna Selahattin Baki'yi getirmiştir.

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