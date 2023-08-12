Selahattin Baki kimdir? Fenerbahçe futbol şube sorumlusu Selahattin Baki kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selahattin Baki, 17 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. İşletme eğitimini Mt.Ida College'da tamamlamıştır.

2002-2005 yılları arasında deniz taşımacılığı şirketi Antoine Makzume'de çalışmıştır.

2007'den itibaren Suudi Prens Abdullah Bin Mosaad'ın Yatırım Danışmanı olarak Private Office of HRH Prince'de görev yapmaya başlamıştır.



Ayrıca, 2008-2011 yılları arasında Saudi Environmental Projects şirketinde Pazarlama Departmanı'nda çalışmış, 2013 yılına kadar Premier Kağıt Dönüşüm şirketinde Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

2013-2017 yılları arasında İngiliz futbol kulübü Sheffield United'da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve 2017-2018 yıllarında aynı kulüpte Teknik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.



9 Temmuz 2020 tarihinden Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol şube sorumluluğuna Selahattin Baki'yi getirmiştir.