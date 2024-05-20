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Selahattin Baki kimdir? Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selahattin Baki, sosyal medyada birçok futbolsever tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Selahattin Baki'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Selahattin Baki kimdir? Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selahattin Baki kimdir? Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selahattin Baki, 17 Mayıs 1975 tarihinde dünyaya gelmiştir. İşletme eğitimini Mt.Ida College'da tamamlamıştır.

2002-2005 yılları arasında deniz taşımacılığı şirketi Antoine Makzume'de çalışmıştır.

2007'den itibaren Suudi Prens Abdullah Bin Mosaad'ın Yatırım Danışmanı olarak Private Office of HRH Prince'de görev yapmaya başlamıştır.

Ayrıca, 2008-2011 yılları arasında Saudi Environmental Projects şirketinde Pazarlama Departmanı'nda çalışmış, 2013 yılına kadar Premier Kağıt Dönüşüm şirketinde Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

2013-2017 yılları arasında İngiliz kulübü Sheffield United'da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve 2017-2018 yıllarında aynı kulüpte Teknik Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

9 Temmuz 2020 tarihinden Spor Kulübü, futbol şube sorumluluğuna Selahattin Baki'yi getirmiştir.

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