Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddiasına yanıt

Fenerbahçe 'de başkanlık için yeniden aday olan Aziz Yıldırım 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı.



Yıldırım'ın sarı lacivertlilerin eski yöneticileri olan Selahattin Baki'yi listesine dahil etmek istediği öne sürülmüştü.

NTV'YE KONUŞTU: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Baki'nin Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alacağına dair iddiaları yanıtladı.

NTV'ye konuşan Baki şu ifadeleri kullandı:

“Pazartesi'den beri yurtdışındaydım. Dün akşam geldim. Kimseyle bir görüşmem, konuşmam olmadı. Hatta Barış Göktürk ile bile çarşamba gününden beri konuşmadık. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.”