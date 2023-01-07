Selçuk İnan: Çok net hakem hatası

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 2-1 yenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Oyuncularım adına üzgünüm. Çok iyi mücadele ettiler. Sahada yapmaları gereken her şeyi yaptılar. Karşılığında en azından 1 puanı hak etmiştik. Alamadığımız için üzgünüm. Maç beklediğimiz gibi Beşiktaş'ın baskısıyla başladı. Devamında topu kazandığımız zaman orta sahadaki üstünlük bize geçecekti ki biz oyuncumuzu kaybettik. Daha farklı oyun planında oynamaya başladık. Maçı kazanabilmek adına yeterli pozisyona da girdik. Maçı kazanabilirdik. Önemli pozisyonlar da yakaladık ama değerlendirmedik. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Yedikleri ilk gol sonrası itirazıyla ilgili İnan, şunları kaydetti:



"Bu konuyla ilgili üzgünüm ve biraz da doluyum açıkçası. İki sakat oyuncunun aynı anda dışarıda olması ve oyunun başlaması kural hatası değil ama çok net hakem hatası. Buna eminim. Bize de sezon başı hakemler geliyor, anlatıyor, eğitim veriyor. Çok ciddi hakem hatasıydı. Hakemler çok büyük hatalar yapıyorlar ama en nihayetinde onlar da insan. O kadar büyük baskı altındalar ki, neredeyse her gün her saat hakemlerle ilgili dört büyüklerimizin baskısı hakemlerin bu tür büyük hatalar yapmasına sebep oluyor. Bu hataları yaptıkları zaman da bizim canımız yanıyor. Bugün öyle bir gün yaşandı. Bir futbol adamı olarak biraz daha sağduyulu olmalarını rica ediyorum. Herkesin hakemleri rahatlatması lazım. Bu yol, sağlıklı yol gibi gelmiyor. Her gün bu baskı ile maç yönetmek kolay değil. İyi niyetli olsalar bile maalesef büyük hatalar yapabiliyorlar. Bu bir hakem hatasıydı."



Önceliğinin transfer olmadığını söyleyen İnan, "Elimizdeki oyuncularla ne kadar iyi işler yaparız, ne kadar gelişebiliriz, bütün konsantrem o yönde. İhtiyaç halinde yöneticilerimizle konuşup varsa ihtiyaç yapılır." diye konuştu.

