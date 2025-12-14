Selçuk İnan, gol sorununu nasıl düzelteceklerini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, takım olarak üçüncü bölgede daha fazla topla oynamak istediklerini belirtti.



Selçuk İnan, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fatih Karagümrük'ün son sırada olduğunu belirten Selçuk İnan, "Kendi sahalarında oyun gücü olan ve bir şekilde topa sahip olmaya çalışan bir takım vardı karşımızda. Fatih Karagümrük, merkezde kalabalık olan ve rakiplerine sıkıntı yaratabilecek bir takım. Pozisyon üretmekte zorlanmıyorlar. Bunları biliyorduk. Bizim ne yapacağımız önemliydi. Bugün oyunun genelinde hakim taraf bizdik. Oyunu kontrol ettik. Pozisyon üretmekte geçen haftalara göre daha başarılıydık. Bunlara rağmen ilk isabetli şutta gol yedik. Futbolda bunlar olabiliyor. Oyuncularım, pes etmedi. İsteklerinden dolayı onları tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

“BAZEN ÇOK FAZLA POZİSYON ÜRETSENİZ DE GOL ATAMAYABİLİYORSUNUZ”



Süper Lig'e yeni çıktıklarını aktaran İnan, "Bu kadar kısa süre içerisinde bir oyun gücü oluşturmak, gittiğimiz deplasmanlarda kendi oyununuzu rakibe kabul ettirmek ve her maçı kazanmak için sahaya çıkmak çok önemli. Üzülmek hakkımız. Övünmek de lazım. İyi yoldayız. Bir taraftan övünmek de lazım. İyi oynuyoruz. Bazen çok fazla pozisyon üretseniz de gol atamayabiliyorsunuz. 1 puan aldık ve iyi mücadele ettik." diye konuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nı sevdiğini aktaran genç teknik adam, "Bana burası hep iyi geldi. Taraftarların olmaması ve stadın büyük olması seyir zevki açısından kötü. Yine de sahanın zemini güzel. Ben futbolcu olsam ilk zemine bakarım." dedi.



Futbolculardan Can Keleş'in sakatlığı olduğunu dile getiren Selçuk İnan, "Can'ın kasık problemi var. Oyuncularımız, fedakarlık yapıyor. Can da onlardan biri. Bu hafta antrenmanların 3'te 2'sine çıkamadı. Onu dinlendirmeyi düşündük. Bu bizim ortak kararımızdı. İnşallah önümüzdeki günlerde aramızda olur." şeklinde konuştu.



Hücumda daha fazla topla oynamak istediklerini aktaran Selçuk İnan, şunları söyledi:



"Maalesef 3. bölgede oyunu kontrol etmek kolay değil. Fatih Karagümrük, kaliteli oyunculara sahip. Üçüncü bölgede sürekli oynamak istiyorsanız, topu kaptırdığınızda ani bir şekilde topu geri kazanmanız gerekiyor. Oralarda başarılı olamadık. Önde oynamak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Maçın 90 dakikasını üçüncü bölgede oynayamazsınız. İkinci yarı neredeyse 76-24 gibi bir topla oynama yüzdesi var. Şutlarımız da var."

Gol yollarında bazen sıkıntı yaşadıklarını dile getiren İnan, "Bu maç önceki maçlara göre daha fazla pozisyona girdik. Gol atmak, atak yapmak, tehlike oluşturmak için çalışıyoruz. Oyuncuları geliştirmeye çalışıyoruz. Bugünkü golde olduğu gibi bazen bireysel yetenekler de belirleyici oluyor. Oyuncularımıza daha fazla özgürlük ve öz güven vererek gol sorununu düzeltebiliriz. 'Atak yapamıyoruz.' demek istemiyoruz. Maçın son 20 dakikasını 6-7 ofansif oyuncuyla bitirdik. Oyuncular, zamanla daha kaliteli işler yapacak." değerlendirmesinde bulundu.