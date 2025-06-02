Selçuk İnan, Kocaelispor imza atıyor

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, "prensip" anlaşmasına vardığını duyurduğu teknik direktör Selçuk İnan ile 3 Haziran Salı günü sözleşme imzalayacak.



Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında "Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan için yarın saat 11.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecektir." ifadesine yer verildi.



Körfez ekibi, Süper Lig'e yükselmeyi başardığı teknik direktör İsmet Taşdemir ile 12 Mayıs'ta yollarını ayırmıştı.

GAZİANTEP FK KARİYERİ

İnan, Gaziantep FK'ın başında göreve başladığı günden itibaren çıktığı 48 maçta 21 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak, 1.40 puan ortalaması yakaladı.

NASIL VEDA ETMİŞTİ?

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Alanyaspor maçında rakibine 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da dönemin teknik direktörü Selçuk İnan, "Geçen yıl çok zor bir görevi kabul etmiştim. Bu bir riskti bizim için ama ben hep cesaretli davrandım. Oyuncularımızla, yönetimle, başkanla beraber önemli işler yaptık. Zorlu bir süre yaşadık. Transferleri kendimiz yaptık. Ligde kalmayı neredeyse garantilemiş bir takım olarak Avrupa hesabı yaparken son haftalarda kötü sonuçlar aldık. İnsanların gösterdiği tepkiler bizi üzüyor. Üzülüyorum ama kırılmıyorum. ﻿Sevginin bittiği yerde bazen umutlar yeşermiyor, öyle hissediyorum. O yüzden yarın başkanımızla da görüşeceğim. Bir şekilde buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum. Kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptık. Herkese teşekkür ediyorum" ifadeleriyle istifa etmişti.