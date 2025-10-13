Selçuk İnan: Onlar kadar mücadele edersek 3 puan alırız

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da Konyaspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını tesislerde sürdüren yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eyüpspor müsabakasındaki oyun için vasat demenin haksızlık olacağını dile getiren İnan, "Kendim bundan önceki maçlara nazaran o açıklamayı yaptım. Biraz düşük kaldık dedim ama aslında gol beklentisi bazında baktığımda; gol pozisyonuna girme ya da değerlendirme açısından en iyi maçımızı oynadık. En fazla gol beklentisi ürettiğimiz maçtı. Daha fazla gol pozisyonumuz vardı ancak bunları neticelendiremedik. Tabii ki oyun olarak da üstün oynamak önemli amaçlarımızdan biri olduğu için böyle bir yorumda bulunmuştum. Ama maçın geneline baktığımızda yine de benim için memnun edici tarafı daha fazlaydı." dedi.



"KONYASPOR KADAR MÜCADELE EDERSEK 3 PUAN ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Selçuk İnan, Konyaspor mücadelesiyle alakalı da değerlendirmede bulunarak, "Konyaspor sahasında seyircileriyle beraber güçlü bir profil çiziyor. Ancak biz iyi yoldayız, iyi bir takımız. Konya kadar mücadele edersek onlardan mutlaka 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Takımıma çok güveniyorum. Oyuncular çok istekliler. En azından bir hava yakaladık, bu havayı sürdürmek adına bu galibiyet serisini devam ettirmeniz gerekiyor. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.