Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, Kayserispor'a da geçit vermedi ve 3 puanı kaptı

Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan Gaziantep FK, puanını 38'e yükseltti ve maç fazlasıyla 6. basamakta yer aldı. Son 3 maçta 2. kez yenilen Kayserispor ise 27 puanla 17. basamakta bulundu.



Gaziantep FK gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan gönderdiği pasla topla buluşan Okereke'nin yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Bilal Bayazit'te kaldı.



4. dakikada Cardoso'nun orta sahadan gönderdiği pasla meşin yuvarlakla buluşan Mane'nin yaptığı sert vuruşta kaleci topu kaleci Mustafa Burak Bozan kontrol etti.



31. dakikada Ali Karimi'nin sağ kanattan ortasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.



52. dakikada Soresco'nun şutunda savunmaya çarpan topla buluşan Okereke'nin vuruşunda top, filelerle buluştu: 1-0.



56. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında Nazon'un vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit, kornere gönderdi.



79. dakikada Karimi'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Bakohen'nin vuruşunda topu, kaleci Mustafa Burak Bozan uzaklaştırdı.



Stat: Gaziantep Büyükşehir



Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak



Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Semih Güler, Husic, Ndiaye, Lungoyi (Dk. 89 Muhammed Gümüşkaya), Kozlowski, Maxim (Dk. 62 Furkan Soyalp), Emre Taşdemir (Dk. 46 Ogün Özçiçek), Okereke (Dk. 85 Kenan Kodro), Boateng (Dk. 46 Sorescu)



Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Carole, Attamah, Hosseini, Ramazan Civelek, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Cardoso, Bourabia (Dk. 63 Bahoken), Mane (Dk. 77 Ackah), Nazon (Dk. 84 Talha Sarıaslan)



Gol: Dk. 52 Okereke (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 34 Bourabia (Bellona Kayserispor), Dk. 34 Ndiaye, Dk. 40 Boateng (Gaziantep FK)