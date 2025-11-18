Selçuk İnan'dan Galatasaray eleştirisine sert yanıt: "Kimseden öğüt alacak değilim"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor, 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Göztepe'ye konuk olacak.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Körfez ekibinde teknik direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“KİMSEDEN ÖĞÜT ALACAK DEĞİLİM”

Galatasaray galibiyetine ve yansımalara dair eleştirilere yanıt veren İnan, "Camia için çok önemli bir maçtı. Bu kadar güçlü bir takımı yenmek bizim için çok önemliydi. Maçı kazandığımız için çok mutluyum. Galatasaray'ı yendiğimiz için değil, sadece 3 puan kazandığımız için çok mutluyum. Bu benim için çok önemli çünkü bildiğiniz üzere Galatasaray'da çok önemli geçmişim var. Kupalar kazandım, hocalık yaptım. Kaptanlık yaptım ve bunu hep dile getiriyoruz, belirtiyorum. Maçı kazandıktan sonra belli spekülasyonlar oldu. Ancak hep de sessiz kaldım. Çünkü hep böyle. Ben bu takımın hocasıyım ve sadece saha içinde işimi yapmaya çalışıyorum. Galatasaray taraftarlarının yanına gitmem de konuşuldu. Ama bundan sonra da hep böyle olacak. Ne zaman, ne şartta, nasıl olursa olsun Galatasaray taraftarları beni çağırdığında, bana sevgi gösterdiklerinde o sevgiye her zaman karşılık verdim. Bundan sonra da vermeye devam edeceğim. Bu sadece Galatasaray taraftarları için değil, belki bundan sonraki süreçte Kocaelispor taraftarları da bize bu şekilde teveccüh gösterirse her zaman bu sevgiye, saygıya karşılık vereceğim. Çünkü ben hep böyle bir adam oldum. Beni tanıdınız. Bazı insanlar bunlarla ilgili konuştu. Benim geçmişimle ilgili ya da yaptıklarımın, belli başlı hareketlerimin yanlış olduğunu söyleyenler oldu. Kusura bakmasınlar ama duruş ve saygı anlamında kimseden öğüt alacak değilim. Hiç almadım. Bu konuda da hiç mütevazı olmayacağım. Gelişen olaylar, söylemler benim dışımda gelişen şeyler. Ben sadece kendime ve saha içine bakıyorum çalışıyorum. Emek veriyorum, karşılığında da kazandığım için mutlu oluyorum, bu kadar basit. Çok önemli bir galibiyetti o. Çünkü Galatasaray çok güçlü bir takım. Son dönemlerde 2-3 yılda bir defa mağlup geliyor. Onlara karşı kazanmış olmak oyuncular için çok önemli bir şeydi. Sadece sahanın içinin, tekniğin konuşulması gerekirdi. Benim etrafımdaki olaylar için konuşuyorum" dedi.