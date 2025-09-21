Selçuk İnan'dan istifa sorusuna cevap: "Zarar verdiğimi hissettiğim anda durmam!"

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, her şeyi denediklerini ancak 3 puanı kazanamadıklarını söyledi.



İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, antrenörlük kariyerinde hiç böyle baskılı ve maçı kazanma arzusuyla bir 45 dakika oynamadığını belirtti.



"MAHCUBİYET HİSSEDİYORUM"



Maçı kazanma arzusuyla mücadele edip fazlasıyla pozisyona girdiklerini aktaran İnan, "Her şeyi denedik ama 3 puanı alamadık. Henüz galibiyet alamamış takımın hocası olarak bana ve oyuncu grubuma destek veren bir camiaya mahcubiyetim söz konusu. Onun dışında üzüntüm yok. İyi oyuncularımız var. Bugün sonuna kadar galibiyeti hak ettiler ama futbol bu, bazen istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Nasip olmuyor. Ama bu oyuncular, bu şekilde sahaya inanarak çıkarlarsa, bu sahada maç kaybetmeyeceklerine eminim. Tek üzüntüm, bu taraftarlara 3 puanı yaşatamamış olmak." ifadelerini kullandı.



İSTİFA SORUSUNA CEVAP



Bir basın mensubunun "Bu maç sonunda aklınızdan istifa geçti mi?" sorusuna yönelik İnan, zarar verdiğini hissettiği anda o takımda durmayacağını kaydetti.



Futbolcu grubuyla çok çalıştığını anlatan İnan, her gün daha fazlasını yapmak ve oyuncuları geliştirmek için çabaladığını dile getirdi.



İnan, oyuncuların takıma geç katılmasından dolayı her hafta farklı bir ilk 11 ile sahaya çıktıklarını, oyuncuların ellerinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.



Bugün gol ya da goller atabilmek için her şeyi sahaya yansıttıklarını ifade eden İnan, pozisyonları sonuçlandırma anlamında sorunlar yaşadıklarını kaydetti.



"BEŞİKTAŞ, YENİLMEYECEK BİR TAKIM DEĞİL"



Bir basın mensubunun "Hakem kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine İnan, hakemin pozisyonlarda yanlış kararlar verdiğini öne sürdü.



İnan, şöyle konuştu:



"Yanlış kararlar verdi, belki de maçın başından sonuna kadar. Böyle bir mahcubiyeti var. Ama bu mahcubiyetler ben buraya geldiğimden beri bu camia üzerinde Kocaelispor'a oluyor. VAR çağırıyor, penaltı verilmiyor. Belki VAR geldiğinden beri 1 veya 2 defa oldu ama bana denk geldi. Bugün de yine aslında kırmızı kart, aslında sarı kart olduğunu biliyor Ümit hoca ama maalesef hakemler cesaretli olamıyor. Niyetlerinden şüphe etmiyorum. İyi insanlar, iyi niyetliler, çalışıyorlar ama şu anda Türk futbolundaki bu kaos ortamında bir şeyleri dengelemeye çalışıyorlar bence maçı değil. Bu eleştiriyi yapabilirim sadece."



Bir basın mensubunun, gelecek hafta Beşiktaş'la deplasmanda yapacakları maçı sorması üzerine İnan, "Önümüzde Beşiktaş maçı var. Elbette bu takım kazanacak, bu takım iyi bir takım. Güzel günler göreceğiz. Beşiktaş maçı, zor bir karşılaşma. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Yenilmeyecek bir takım değil. Beşiktaş'ı yenebilmek için bu mücadelenin daha fazlasını göstermemiz lazım. Mücadele edeceğiz, nihayetinde de kazanacağız." diye konuştu.