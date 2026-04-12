Selçuk İnan'dan tepkilere yanıt. "Biraz üzüyorsunuz beni"

“BİRAZ ÜZÜYORSUNUZ BENİ”

"Buraya her geldiğimde farklı duygular besliyorum. Burası benim için önemli, kıymetli bir yer. Hayatımın çok önemli anlarını burada yaşadım. Düzgün oldum, mütevazı oldum. Yine de gerçekler var. Bu sahada en çok maça çıkan oyuncuyum belki de, en çok kupa kazanan, en çok kaptan olan, en çok gol atan orta saha oyuncusuyum, belki de en çok asist yapan. 15 kupa kazandım. Bunlar kolay başarılar değil. Bunları başarırken hep bu Selçuk İnan 'dım yine, aynı profildim. Birçoğunuz belki de, sevmediğiniz demeyeyim ama beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz ama o zaman da şu anki Selçuk İnan'dım. Yine öyle olacağım. Düzüm. Ne olursa olsun haksızlığa gelmem. Kimsenin hakkını yemem, yemedim. Hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Siz biliyorsunuz. Ne kadar bulmaya çalışsanız da yine de belki biraz üzüyorsunuz beni, en nihayetinde yine doğru bildiğim yoldan gidiyorum. Çok bunlara girmek istemiyordum ama ahlaklı olmak başka bir şey, düz olmak başka bir şey."

“CANLARI SAĞ OLSUN”

"Galatasaray taraftarı nasıl davranırsa davransın, başımın üstünde yeri var. Onları yargılayamam. Ben onları hep sevdim hep saygı duydum. Hayatım boyunca sevmeye devam edeceğim. Çünkü ben buyum. Bundan sonra da bildiğim yoldan gideceğim. Galatasaray taraftarının, beni karşılamaması... Bana sevgi gösterisinde bulunmaması... Canları sağ olsun. İçlerinden nasıl geliyorsa öyle yapsınlar. Ben hayatım boyunca içimden geldiği gibi davrandım. Selçuk İnan bundan sonra da öyle olacak."