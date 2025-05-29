Selçuk İnan'ın yeni takımı belli oldu

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Kocaelispor'da teknik direktör netleşti.

Yerli ve yabancı birkaç teknik adam ile görüşen yeşil-siyahlılar, teknik direktör Selçuk İnan ile prensipte anlaşmaya vardı.

Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran İnan ile sözleşme detayları pazartesi günü görüşülecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile teknik direktör Selçuk İnan arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Teknik direktör Selçuk İnan, ileri sözleşme görüşmeleri yapmak üzere pazartesi günü şehrimize gelecektir."

