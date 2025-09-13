Selçuk Şahin: "Analiz ettiğimiz birçok şey oldu, iyi bir takıma kaybettik"

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 2-0 kaybettikleri Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu söyledi.



Şahin, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sözlerine FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarı dileyerek başlayan Şahin, "Basketbol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finale kaldılar. İnşallah yarın da şampiyon olurlar. Ülke olarak onları yürekten tebrik etmemiz gerekiyor." dedi.



Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğuna değinen 44 yaşındaki teknik adam, "Maç öncesinde analiz ettiğimiz bir çok şey yaşandı. Özellikle savunma arkasına koşucu oyuncularımızla pozisyon üretebileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı. Çok denedik. İlk yarıda yakaladığımız 2-3 pozisyon oldu. Final paslarını net ve doğru atamadık. Ancak sonucunda iyi bir takıma kaybettik. Çıktığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz ama bugün güçlü bir takıma karşı mücadele ettik." diye konuştu.



Selçuk Şahin, ilk yarıda rakiplerini iyi karşıladıklarını belirterek "Oyunun büyük bölümünde istediğim birçok şey çıktı. Özellikle karşılama anlamında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarı çok pozisyon vermedik. İkinci yarı onlar da hamleler yaptı. Bizim hamle gücümüz o kadar değildi. Maçın bir bölümünden sonra oyunun üstünlüğünü aldılar. Oyuncularımı da tebrik ettim. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Tek eksik gördüğüm şey top bizdeyken biraz daha doğru oyun, pas ritmi daha hızlı olabilirdi. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Galatasaray, Icardi ve İlkay ile başladı. Onların baskı gücü Osimhen ve Lemina gibi değil. Onlar olsa baskı güçlerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.